VfB Stuttgart Stuttgarter Chancenwucher und Fürther Effektivität

Mittelfeldspieler Gonzalo Castro: „Es wäre heute mehr drin gewesen. Leider kassieren wir so ein Gurkentor. Dennoch haben wir riesige Chancen auf den Ausgleich, den wir leider nicht geschafft haben. Wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen nutzen und in Führung gehen, können wir es etwas ruhiger angehen lassen. Positiv ist nur, dass Hamburg und Heidenheim ebenfalls verloren haben. So haben wir weiter alles in der eigenen Hand. Gegen Bielefeld wartet nun ein heißer Tanz, auf den wir uns alle freuen können.“

Verteidiger Pascal Stenzel: „Um hier heute was zu holen, hätten wir einen anderen Spielverlauf gebraucht. Wir waren zu Beginn schnell im Spiel und hatten drei gute Chancen. Wenn wir die ruhiger ausspielen, können wir hier relativ schnell den Wind rausnehmen. Fürth hat eine hohe spielerische Qualität und uns mit einem Standard nach der Halbzeit kalt erwischt. Das darf so nicht passieren und ist sehr ärgerlich. Das Spiel heute müssen wir aufarbeiten und daraus lernen. Dann werden wir im nächsten Spiel wieder ein anderes Gesicht zeigen.“

Sportdirektor Sven Mislintat: „Ich finde, dass wir die erste Halbzeit klar gewonnen haben und auch unsere Reaktion nach dem 0:1 war ordentlich. Nach dem zweiten Treffer mussten wir den Tiefschlag erstmal verkraften. Wir haben zu Beginn das Momentum klar auf unserer Seite, dann musst du diese Chancen einfach nutzen. Klar fehlt bei Silas noch etwas Erfahrung, da mach ich ihm keinen Vorwurf. Wir hatten ohne Ende Möglichkeiten, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Das muss man jetzt aber auch nicht überdramatisieren. Man muss damit aufhören, zu unterschätzen, wie stark der Gegner ist. Wir respektieren diese Liga total.“