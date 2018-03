VfB Stuttgart Takuma Asano: Amateure statt Nationalelf

Stuttgart.

Im belgischen Lüttich bestreitet an diesem Freitagnachmittag (23. März) die japanische Fußballnationalmannschaft ein Testspiel gegen Mali. Wenn die Partie angepfiffen wird, sitzt Takuma Asano in Stuttgart vermutlich noch mit den VfB-Amateuren beim Mittagessen. Das Regionalligateam empfängt am Abend den FC Astoria Walldorf (19 Uhr, Gazi-Stadion).