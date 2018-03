VfB Stuttgart Tayfun Korkut bangt um Timo Baumgartl

Am Dienstag absolvierte Baumgartl erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings , ist aber noch nicht voll belastbar. „Timo ist noch nicht bei einhundert Prozent“, sagte Korkut am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Liga-Schlusslicht. „Wir müssen von Tag zu Tag schauen, wie es sich entwickelt.“ Baumgartl hatte schon die Bundesligapartien gegen Freiburg und Leipzig, sowie die Länderspiele mit der deutschen U-21-Nationalelf, sausen lassen. Die Trainingseinheit am Dienstag habe der Blondschopf aber mit „einem guten Gefühl“ beendet, berichtete Korkut.

Definitiv verzichten, muss der Stuttgarter Cheftrainer auf Außenverteidiger Andreas Beck. Der 32-Jährige fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Sollte nun auch Timo Baumgartl ausfallen, müsste Korkut seine komplette Abwehrreihe neu sortieren.

Auch eine Systemumstellung – von Vierer- auf Dreierkette – schließt der 43-jährige Deutsch-Türke dabei nicht aus. „Wir haben da mehrere Optionen, aber die finale Entscheidung habe ich noch nicht getroffen", sagte Korkut.