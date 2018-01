VfB Stuttgart Tayfun Korkut wird neuer Cheftrainer

Stuttgart.

Tayfun Korkut wird nach der Entlassung von Hannes Wolf neuer Cheftrainer des VfB Stuttgart. Das gaben die Schwaben am späten Montagnachmittag bekannt. Der 43-Jährige unterschreibt beim Aufsteiger einen Vertrag bis zum Sommer 2019 und wird am Montagabend um 18 Uhr auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Am Dienstag wird Korkut dann seine erste Trainingseinheit leiten.