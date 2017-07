VfB Stuttgart Terodde: "Wir wollen eine Euphorie entfachen"

Im Video: Simon Terodde im Gespräch mit VfB-Reporter Danny Galm.

Der Torschützenkönig der letzten beiden Zweitliga-Spielzeiten weiß aber auch um die Größe der kommenden Aufgaben: „Da kommen schon andere Kaliber auf uns zu.“

„Das Niveau insgesamt wird höher sein, aber auch die Qualität unserer Mannschaft hat zugenommen“, sagt Terodde, der am Mittwoch gegen Asteras Tripolis sein erstes Tor in der laufenden Vorbereitung erzielte. „Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber ich habe davor auch nur drei Testspiele a 45 Minuten gespielt und deswegen bin ich auch nicht nervös geworden“, lächelt der Torjäger.

„Jeder kämpft um seinen Platz“

Mit dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart hatte sich Terodde in den letzten beiden Jahren mit je 25 Toren die Torjägerkanone der zweiten Liga geschnappt. „Darauf bin ich stolz“, sagt der 29-Jährige, der seine Treffsicherheit jetzt auch in der Bundesliga unter Beweis stellen möchte.

Der Stürmer will sich in der ersten Liga endlich mit den Besten messen. Seinen Kaderplatz muss er sich aber hart erarbeiten. „Wir haben einen enormen Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Das Niveau steigt Tag für Tag. Jeder kämpft um seinen Platz“, so Terodde.

„Wir wollen die Fans mitnehmen“

Das Team findet auf und neben dem Platz immer besser zusammen, findet Torjäger Terodde. Die Neuzugänge bringen viel Schwung und Talent in die Truppe - „Das macht schon Spaß.“

Am Dienstag wartet mit dem Premier League-Aufsteiger Huddersfield Town ein echter Härtetest auf den Aufsteiger. „Wir tasten uns Stück für Stück ran. Jetzt sind es nur noch zwei Testspiele und da gilt es sich durch gute Leistungen anzubieten“, erklärt Terodde.

Der Bundesliga-Start am 19. August in Berlin rückt immer näher und Simon Terodde hofft auf einen guten Start in die Liga: „Wir wollen die Fans mitnehmen, eine Euphorie entfachen und die Initiative ergreifen.“

