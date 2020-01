VfB Stuttgart Test gegen Basel: Erste Erkenntnisse und eine Entwarnung

Grundordnung

„Wir wollen in allen Phasen des Spiels aktiv sein, den Gegner auf dem Platz steuern und das Spiel dominieren“, umriss Pellegrino „Rino“ Matarazzo bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als neuer Cheftrainer am Cannstatter Wasen seine Philosophie. Am Montag gab es nun einen ersten Einblick in die taktische Herangehensweise des 42-Jährigen. Klar ist jetzt schon: die klassische Denkweise in 4-4-2, 4-3-3 oder 3-5-2 muss über Bord geworfen werden. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Anordnungen sollen fließend sein. Gegen Basel formierte sich der VfB in Halbzeit eins im Spiel mit dem Ball in einem 3-1-5-1-System. Bei gegnerischem Ballbesitz war über weite Strecken ein 4-1-4-1-System zu beobachten. Matarazzo hat laut eigener Aussage Vieles von seinem ehemaligen Chef Julian Nagelsmann mitgenommen. Auch der aktuelle Trainer von Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig ist für seine taktische Variabilität bekannt.

Pressingverhalten

„Die Struktur unseres Pressings war streckenweise gut. Auch unsere Konterabsicherung hat funktioniert“, analysierte Matarazzo im Nachgang das Basel-Spiel. Gegen den Schweizer Traditionsclub hielt die VfB-Defensive Dicht, ließ über die gesamte Spielzeit kaum etwas zu. Wenn es für die Torhüter Gregor Kobel und Fabian Bredlow (beide bekamen je 45 Minuten Spielzeit) gefährlich wurde, dann aus der Distanz oder einmal nach einem groben Schnitzer von Liverpool-Leihgabe Nathaniel Phillips (69.). Defizite beobachtete Matarazzo bei seinem Team noch beim Thema Aggressivität: „Natürlich gibt es auch noch einige Dinge zu verbessern, zum Beispiel haben wir den Gegner noch zu einfach das Spiel verlagern lassen.“