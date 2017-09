VfB Stuttgart Testspiel gegen den VfR Aalen

Anfang Oktober legt die Bundesliga wegen einer weiteren Länderspielphase erneut eine Pause ein. Um im Spielrhythmus zu bleiben, testet der VfB am 6. Oktober gegen den VfR Aalen.



Der Vorverkauf für diese Begegnung startet am 19. September um 12.00 Uhr an allen Vorverkaufsstellen, über die Tickethotline 0180/60 50 400 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) und das Online-Ticketportal unter www.vfr-aalen.reservix.de.



Fans des VfB Stuttgart können Tickets für den Gäste-Stehplatzbereich H (Westtribüne) und den Gäste-Sitzplatzbereich im Block I auf der Nordtribüne ebenfalls über diese Kanäle erwerben.