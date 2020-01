Noch bis zum Sonntag (19.01.) schuften die Profis des VfB Stuttgart im Trainingslager unter der spanischen Sonne in Marbella. Bevor es für die Schwaben am 29. Januar (18.30 Uhr / ZVW-Liveticker) gegen den 1. FC Heidenheim wieder um Punkte in der 2. Liga geht, steigt noch eine Generalprobe gegen den Ligakonkurrenten SG Dynamo Dresden. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Gespielt wird am Freitag (24. Januar) um 13.30 Uhr auf dem Clubgelände an der Mercedesstraße. Aus organisatorischen Gründen findet das Testspiel gegen die Sachsen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.