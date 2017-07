VfB Stuttgart Testspiel-Niederlage gegen Heidenheim

Heidenheim.

Der VfB Stuttgart hat am Samstag ein Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:2 (1:1) verloren. Gegen den Zweitligisten zeigte der Bundesliga-Aufsteiger einen durchwachsenen Auftritt in der Heidenheimer Voith-Arena. Neuzugang Chadrac Akolo schoss den VfB nach 24 Minuten in Führung, die nur kurze Zeit später per Kopf von Mathias Wittek ausgeglichen werden konnte (29.). Timo Beerman köpfte den Zweitligisten dann in der 58. Minute mit 2:1 in Führung – beide Heidenheimer Tore fielen nach einer Standardsituation.