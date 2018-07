VfB Stuttgart Thommy und Didavi treffen beim Sieg über Eibar

Heimstetten. Der VfB Stuttgart bleibt in der laufenden Saisonvorbereitung weiter ungeschlagen: Am Sonntag besiegten die Schwaben in Heimstetten den spanischen Erstligisten SD Eibar mit 2:1 (1:1). Erik Thommy (24.) und Daniel Didavi (56.) trafen für die Stuttgarter. Mann des Spiel war allerdings der bärenstarke Torhüter Ron-Robert Zieler, der mit einigen starken Paraden den vierten Sieg im fünften Testspiel sicherte.