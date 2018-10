VfB Stuttgart Timo Baumgartl für die U21-Nationalelf nominiert

Stuttgart. Mit Rückkehrer Jonathan Tah, den Debütanten Maximilian Mittelstädt und Abdelhamid Sabiri und VfB-Abwehrspieler Timo Baumgartl will die deutsche U21-Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM 2019 perfekt machen. Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz berief am Freitag insgesamt 23 Spieler in sein Aufgebot für die abschließenden EM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen am 12. Oktober in Ingolstadt und gegen Irland vier Tage später in Heidenheim.