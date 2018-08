VfB Stuttgart Timo Baumgartl steht erneut im U21-Kader

Der 22-Jährige gehört damit zum Kader, mit dem die DFB-Auswahl in der entscheidenden Phase der Europameisterschafts-Qualifikation bestehen will. Am 07.September (19 Uhr) steht im Sporthof Ronhof im bayrischen Fürth ein Freundschaftsspiel gegen Mexiko auf dem Programm. Am 11.September (19 Uhr) gastiert die deutsche U21-Mannschaft zum Spitzenspiel der EM-Quali in Irlands Hauptstadt Dublin.

Test gegen Mexiko und Spitzenspiel gegen Irland

„Wir haben schwere Aufgaben vor der Brust. Mit Mexiko haben wir uns einen starken Testspielgegner ausgesucht. Das Spiel möchte ich nutzen, um die neuen Spieler kennenzulernen. Danach folgen unsere drei wichtigsten Spiele in der EM-Qualifikation. In Irland müssen wir auf den Punkt fit sein“, wird U21-Coach Stefan Kuntz auf der DFB-Homepage zitiert.

Das Team trifft sich am Montag, 3. September, in Herzogenaurach zum ersten gemeinsamen Training, ehe drei Tage darauf das Testspiel gegen Mexiko auf dem Programm steht.

Baumgartl vor seinen Länderspielen Nummer neun und zehn

Mit 16 Punkten aus sieben Spielen führt die deutsche U 21-Nationalmannschaft aktuell die EM-Qualigruppe 5 an, dicht gefolgt von Irland, das ein Spiel und drei Punkte weniger aufweist. Im Oktober folgen für die DFB-Nachwuchsspieler die beiden finalen Heimspiele gegen Norwegen und Irland. Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni 2019).

Für Timo Baumgartl stehen bislang acht U21-Länderspiele zu Buche, ein eigener Treffer ist ihm noch nicht gelungen. Wohin der Weg für die DFB-Talente hinführen kann, zeigen die Beispiele Jonathan Tah (Leverkusen) und Thilo Kehrer (Paris): Die beiden U21-Spieler sind von Joachim Löw in den Kader der A-Nationalmannschaft für die Spiele gegen Frankreich und Peru nominiert worden. Ein Fernziel, welches sicher auch Baumgartl motivieren dürfte.