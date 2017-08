VfB Stuttgart Torhüter Mitch Langerak wechselt nach Spanien

Langerak wird am Donnerstag um 13 Uhr im Estadio Ciutat de València präsentiert. Der Australier unterschreibt beim Aufsteiger einen Zweijahresvertrag und kostet Levante rund eine Millionen Euro Ablöse.

"Er hatte verständlicherweise Probleme, sich mit der Rolle als Nummer 2 anzufreunden"

„Ich möchte mich bei den VfB Fans für die wunderbare Unterstützung in den vergangenen beiden Jahren bedanken. Dass sie uns geholfen haben, in die Bundesliga zurückzukehren, werde ich immer in bester Erinnerung behalten. Dem Team wünsche ich alles Gute für diese Saison und hoffe, dass es seine Ziele erreicht“, so der Torhüter bei seiner Verabschiedung.

VfB-Sportvorstand Michael Reschke wünschte dem Aufstiegskeeper viel Erfolg in Spanien: "Mitch hat sich als einer der Eckpfeiler bei der Rückkehr in die Bundesliga um den VfB Stuttgart verdient gemacht. Er hatte verständlicherweise Probleme, sich mit der Rolle als Nummer 2 anzufreunden. Wir haben diesem Wechsel nur auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin zugestimmt."

34 Einsätze in der 2. Bundesliga:

Mitch Langerak war im Sommer 2015 zum VfB gewechselt. Noch in der damaligen Sommervorbereitung setzte ihn eine Trainingsverletzung längere Zeit außer Gefecht. Daher bestritt er in seiner ersten Saison für den VfB lediglich zwei Bundesliga-Begegnungen und eine Pokal-Partie. In der vergangenen Spielzeit trug er derweil in 34 Einsätzen in der 2. Bundesliga seinen Teil dazu bei, dass der VfB die direkte Wiederkehr in Bundesliga schaffte. Darüber hinaus stand er in der Saison 2016/2017 bei zwei Pokal-Duellen zwischen den Pfosten des VfB Tors.