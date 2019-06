VfB Stuttgart Torwart Ron-Robert Zieler vor dem Absprung?

Nach den Abgängen von Christian Gentner (33), Dennis Aogo (32) und Andreas Beck (32) wäre Zieler der vierte erfahrene Profi, der den Traditionsclub nach dem erneuten Abstieg in die 2. Liga verlässt. Bei Gentner, Aogo und Beck entschied sich der VfB, die auslaufenden Verträge nicht zu verlängern. Zieler dagegen hatte in Stuttgart noch einen Vertrag bis Sommer 2020. Noch ist die Tinte unter dem neuen Vertrag in Hannover aber noch nicht trocken. Letzte Details sind noch zu klären.

Kommt Markus Schubert für Zieler?

Der gebürtige Kölner war im Sommer 2017 nach einem Jahr in der Premiere League bei Leicester City zum VfB gewechselt und dort zur Nummer eins geworden. In der abgelaufenen Saison absolvierte er alle Pflichtspiele. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis zum 30. Juni 2020. Der aktuelle Marktwert beläuft sich laut transfermarkt.de auf rund 4 Millionen Euro.

Beim VfB könnte auf den erfahrenen Zieler der junge Markus Schubert folgen. Der 21-jährige Torhüter von Dynamo Dresden wurde in den letzten Wochen immer wieder gehandelt. Sollte jetzt der Platz zwischen den Pfosten frei werden, könnte auch dieser Wechsel schnell über die Bühne gehen und Schubert gemeinsam mit Jens Grahl und U-19-Keeper Sebastian Hornung das neue Torhüter-Trio der Schwaben bilden.