VfB Stuttgart Trainer Tim Walter: "Ich muss mich ständig entwickeln"

Stuttgart.

Trainer Tim Walter vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart will nicht auf Teufel komm raus auf seiner Spielweise beharren und ist bereit für Veränderungen. "Von der Art und Weise, wie wir spielen, bin ich überzeugt. Aber ich muss mich ständig entwickeln", sagte der 44-Jährige in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). "Wenn Dinge nicht funktionieren, ändere ich sie: das kann eine zusätzliche Absicherung sein oder auch eine tieferstehende Abwehrkette. Vom Ballbesitz möchte ich aber nicht wegkommen. Ich will aktiv sein", sagte er.