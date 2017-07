VfB Stuttgart Trainingsauftakt beim VfB Stuttgart

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart ist am Montagabend mit einer öffentlichen Trainingseinheit vor rund 5000 Fans in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bundesliga gestartet. Neben den beiden Neuzugängen Orel Mangala und Anastasios Donis wurde auch das neue Auswärtstrikot präsentiert. Anto Grgic, Ebenezer Ofori, Marcin Kaminski, Takuma Asano fehlten an diesem Montag beim Trainingsauftakt. Sie kehren im Laufe dieser Woche zurück. Torhüter Mitch Langerak arbeitet nach seiner Teilnahme am Confed-Cup mit Australien vom 18. Juli wieder mit seinen Teamkollegen.