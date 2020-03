VfB Stuttgart Trotz Coronavirus: Spiel gegen Bielefeld mit Zuschauern

Zu den Risikogebieten gehören (Stand 9. März, 14 Uhr):

In Italien: Südtirol (entspricht Provinz Bozen) in der Region Trentino-Südtirol, Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien. In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan). Im Iran: Provinz Ghom, Teheran. In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang). Schließlich, so das Gesundheitsamt, sollten Personen, die an akuten Atemwegserkrankungen wie zum Beispiel, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, leiden, generell zuhause bleiben – vor allem, um sich selbst zu schonen, aber auch, um andere vor möglichen Ansteckung zu schützen.