VfB Stuttgart Vertrag bis 2020: VfB schnappt sich Zieler

„Uns ist bewusst, wie wichtig eine stabile Defensive in der kommenden Saison sein wird“, erklärt Sportvorstand Jan Schindelmeiser. „Ron-Robert Zieler wird unsere Torhütergruppe noch deutlich verstärken“, ergänzt der Sportvorstand. Die Gespräche mit Leicester City seien schwierig gewesen und ohne das „außergewöhnliche Engagement von Ron-Robert nicht erfolgreich abzuschließen gewesen.“

Am Dienstagmittag absolvierte Zieler den obligatorischen Medizincheck in der Landeshauptstadt. Der gebürtige Kölner soll am Mittwoch zur Mannschaft und Trainer Hannes Wolf im Trainingslager in Grassau stoßen. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des VfB waren sehr überzeugend, sie haben sich in diesen Gesprächen sehr um mich bemüht. Daraus ist das Gefühl entstanden, dass sich beim VfB etwas entwickeln kann und dabei möchte ich mithelfen“, so Zieler.

Zur Person:

Von 2010 bis 2016 absolvierte der 28-Jährige für Hannover 96 in der höchsten deutschen Spielklasse 185 Partien. Zudem stand der 1,88 Meter große Torhüter 23 Mal in der UEFA Europa League sowie elfmal im DFB-Pokal zwischen den Pfosten.

Der gebürtige Kölner debütierte in dieser Zeit auch für die deutsche Nationalmannschaft, für die er bereits im Junioren-Bereich 32 Begegnungen bestritt. Mit der U19 des DFB wurde er 2008 in Tschechien Europameister.

Ron-Robert Zieler gehörte sowohl dem Kader von Bundestrainer Joachim Löw bei der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine an als auch dem Kader beim Weltmeister-Titelgewinn 2014 in Brasilien. Vergangenen Sommer wechselte Ron-Robert Zieler nach England.

Für Leicester City bestritt der Torhüter unter anderem neun Einsätze in der englischen Premier League, zwei im FA Cup und eine Partie in der Champions League.