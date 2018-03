VfB Stuttgart Vertragsverlängerung mit Marcin Kaminski

"Ich fühle mich sowohl innerhalb der Mannschaft und des Vereins als auch in der Stadt sehr wohl. Die Ziele des Vereins für die kommenden Jahre stimmen mit meinen Vorstellungen überein und ich möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft des VfB beitragen", erklärte der polnische Nationalspieler.

"Wir wissen, was wir an Marcin haben und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm", wurde VfB-Trainer Tayfun Korkut in einer Mitteilung zitiert.

Der polnische Nationalspieler war im Juli 2017 von Lech Posen nach Stuttgart gewechselt und bestritt seitdem 41 Pflichtspiele im Trikot mit dem roten Brustring. In der laufenden Bundesligasaison kam Marcin Kaminski bislang 16 Mal zum Einsatz.