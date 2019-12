VfB Stuttgart VfB-Kandidat Riethmüller wittert Kampagne vor Wahl

Stuttgart.

Kurz vor der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am 15. Dezember glaubt der Präsidentschaftskandidat Christian Riethmüller an eine Kampagne gegen seine Person. Er habe sich vor Monaten in der Hoffnung beim VfB beworben, "in einem fairen Wahlkampf bestehen zu können", sagte der 45-Jährige am Freitag der "Bild".