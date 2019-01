VfB Stuttgart VfB leiht Steven Zuber von Hoffenheim aus

Der Schweizer Nationalspieler hat bisher 82 Bundesligaspiele für die TSG Hoffenheim bestritten. Er erzielte sieben Tore und bereitete acht Treffer vor. In dieser Saison stand er neun Mal in der Bundesliga für die Kraichgauer auf dem Feld.

Der 27-jährige offensive Außenbahnspieler verfügt zudem über internationale Erfahrung. Sowohl mit der TSG Hoffenheim als auch mit ZSKA Moskau war er in der Vergangenheit in der Champions League aktiv. Zudem hat er bisher 21 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft absolviert, mit der er auch an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilgenommen hat.

Zuber wird erst in der kommenden Woche in Stuttgart auf seine Mannschaftskollegen treffen. Da er sich am Dienstag eine leichte Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat, wird er nicht ins VfB Trainingslager reisen.

Steven Zuber wird beim VfB die Rückennummer 9 tragen.