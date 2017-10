VfB Stuttgart Dennis Aogo für Abschaffung des Videobeweises

Stuttgart.

Der umstrittene Videobeweis in der Fußball-Bundesliga sollte nach Meinung von Ex-Nationalspieler Dennis Aogo am besten wieder abgeschafft werden. "Mittlerweile tendiere ich dazu, das Ganze wieder abzuschaffen - dass man den Sport Sport sein lässt und in Kauf nimmt, dass Menschen am Werk sind, die auch mal Fehler machen", sagte der Linksverteidiger des VfB Stuttgart am Montag im Podcast "Zweierkette" von Amazon Music.