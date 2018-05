VfB Stuttgart VfB-Profis teilen Punktprämie mit Mitarbeitern

Am letzten Spieltag gastiert der VfB Stuttgart am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bayern München. Als Tabellen-Achter hat der Aufsteiger sogar noch Chancen auf den Einzug in die Europa League . Würden die Schwaben ihre Saison auf diese Weise krönen, müssten die VfB-Profis ein zweites Mal feiern.