Vesperkirche in Stuttgart VfB-Schnitzel für Bedürftige

Präsident Wolfgang Dietrich, Präsidiumsmitglied Thomas Hitzlsperger, Cheftrainer Tayfun Korkut, die beiden Co-Trainer Steven Cherundolo und Ilija Aracic, die Profis Mario Gomez, Holger Badstuber, Ron-Robert Zieler und Daniel Ginczek sowie die beiden VfB-Leichtathleten Marie-Laurence Jungfleisch und Fabian Heinle waren rund eine Stunde vor Ort und servierten Kartoffelauflauf, Salat und Schnitzel, in die extra die Buchstaben "VfB" eingestanzt waren.

Viele gedrückte Daumen für den VfB

"Wenn man den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, ist das ein schöner Moment", sagte Stürmer Mario Gomez. Zudem freute er sich über viele gedrückte Daumen für den VfB: "Viele haben mir schon ihr Wunschergebnis fürs Wochenende verraten", sagte der Stürmer. "Siege, natürlich."

Im letzten Jahr hatte Präsident Wolfgang Dietrich an gleicher Stelle die nächtlichen Eskapaden von Kevin Großkreutz erklären müssen. In diesem Jahr konnte der 68-Jährige die Aktion entspannt und mit einer kleinen Siegesserie im Rücken angehen: "Auch für die Spieler ist es wichtig zu sehen, wie es im Leben laufen kann, wenn es einmal nicht so gut läuft. Das ist für unsere Spieler eine gute Erfahrung."