VfB Stuttgart VfB startet Kooperation mit Naturschutzverband

Stuttgart.

Zweitligist VfB Stuttgart kooperiert zukünftig mit dem Natur- und Umweltschutzverband NABU. Als erster Profifußballclub tritt der Verein der Unternehmerinitiative des NABU bei. Gemeinsam mit der Jugendorganisation des Verbandes organisiert der VfB zukünftig Jugendcamps, bei denen es um Fußball und Naturschutz gehen soll. "Wir erhoffen uns dadurch die Möglichkeit, Menschen anzusprechen, die sonst nicht so den Gedanken an den Naturschutz haben", sagte Hans-Peter Kleemann, der Vorsitzende des NABU Stuttgart, der Deutschen Presse-Agentur am Montag.