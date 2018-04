VfB Stuttgart VfB Stuttgart bestreitet nach Saisonende zwei Testspiele

Halle/Stuttgart.

Der VfB Stuttgart reist nach dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga noch zu zwei Testspielen in den Osten. Am 15. Mai (19 Uhr) tritt der VfB beim Halleschen FC an, einen Tag später (18.30 Uhr) gibt es ein weiteres Freundschaftsspiel beim FSV Zwickau. Das teilten der VfB und die beiden Drittligisten am Dienstag mit.