Stuttgart.

Beim VfB Stuttgart ist vor dem Duell mit Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/ZVW Liveticker) noch offen, welche Position Holger Badstuber einnimmt. "Es sind alle an Bord", sagte Trainer Tayfun Korkut am Donnerstag. Somit ist noch nicht geklärt, ob Badstuber in der Innenverteidigung oder wie schon beim Sieg in Augsburg erneut im defensiven Mittelfeld auflaufen wird. "Es kann sein, muss aber nicht sein", sagte der VfB-Coach. "Aber ich bin jetzt nicht auf der Suche nach irgendwelchen Überraschungen." Vor der drittplatzierten Eintracht hat er großen Respekt: "Sie stehen nicht umsonst da oben."