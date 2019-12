VfB Stuttgart Von Trainer Tim Walter werden Ergebnisse erwartet

Stuttgart.

Er war nicht unruhig. Es war Tim Walter auch nicht anzusehen, dass der VfB Stuttgart sich gerade in einer unbequemen sportlichen Situation befindet. Der Trainer rutschte weder nervös auf seinem Stuhl hin und her, noch flüchtete er sich in Phrasen oder formulierte irgendwelche Kampfansagen. Im Gegenteil. Vor dem für die Schwaben enorm bedeutsamen Spiel am Montag (20.30 Uhr/ZVW-Liveticker) gegen den 1. FC Nürnberg redete der 44-Jährige ruhig und klar. Er versuchte aber auch nicht den Eindruck zu erwecken, als würde ihn die Krise des Fußball-Zweitligisten nicht tangieren.