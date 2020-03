VfB Stuttgart Vor Topspiel gegen Bielefeld: Massimo und Kobel angeschlagen

Stuttgart.

Vor dem Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld am Montagabend (20.30 Uhr/ZVW-Liveticker) bangt Trainer Pellegrino Matarazzo um den Einsatz von Flügelspieler Roberto Massimo und Stammkeeper Gregor Kobel. Beide sind angeschlagen, klagen über leichte muskuläre Probleme im Oberschenkel. „Sie können aber wohl am Samstag ins Training einsteigen“, sagte der Coach des VfB Stuttgart auf der Pressekonferenz am Freitag. Ob die beiden rechtzeitig für das Flutlichtspiel gegen die Arminia fit werden, werde sich in den kommenden Tagen entscheiden. In Bezug auf seinen Torhüter sagte Matarazzo: „Wenn er grünes Licht gibt und zwei Tage mittrainieren kann, wird er auf dem Platz stehen.“