Der 1. FC Union Berlin glaubt an den historischen ersten Aufstieg in die Bundesliga, der VfB Stuttgart will den Absturz in die Zweitklassigkeit mit aller Macht verhindern. Vor dem Relegations-Hinspiel stehen vor allem die Schwaben am Ende einer für sie desolaten Saison unter enormem Druck. Während sich der Bundesliga-16. Stuttgart unbedingt noch retten will, kann der Zweitliga-Dritte aus der Hauptstadt sich krönen.