VfB Stuttgart Wann wird die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost?

Die zweite Hauptunde im DFB-Pokal wird am 29. und 30. Oktober 2019 statt finden. Die Auslosung der einzelnen Partien kann man live am Sonntag, 18. August, um 18 Uhr in der Sportschau auf ARD mit verfolgen oder im Live-Stream auf sportschau.de Die Lose der Begegnungen werden live unter juristischer Aufsicht gezogen.

Etwa ein bis zwei Wochen später teilt dann der Deutsche Fußball-Bund via DFB.de und in den sozialen Netzwerken die genauen Ansetzungen für die Partien mit. Die Fragen, wer wann gegen wen spielt und welche Spiele frei im Fernsehen zu sehen sein werden, sind dann geklärt.

Alle Mannschaften, die in der zweiten Runde im DFB-Pokal antreten, im Überblick;