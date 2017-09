VfB Stuttgart Warme Worte für Matthias Zimmermann

"Der Ausfall wiegt schwer"

„Der Ausfall von Matze Zimmermann wiegt sehr schwer“, sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Bundesliga-Spiel beim FC Schalke.

„Er ist am Donnerstag erfolgreich operiert worden und es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, ergänzte Wolf und fügte an: „Seine Verletzung war ein ganz bitterer Moment für uns. In allen wichtigen Spielen, die wir dieses Jahr hatten, stand er auf dem Platz.“

"Die Nachrichten geben mir Kraft"

Auch in der vergangenen Meistersaison in der 2. Liga habe „Zimbo“ eine "wesentliche Rolle" gespielt. „Matze steht für Intensität und Kampf“, lobte sein Trainer. „Wir werden ihm jetzt helfen schnellstmöglich wieder zurückzukommen.“

Warme Worte für den Pechvogel, der sich am Dienstag via Instagram für die vielen Genesungswünsche bedankte: „Ich möchte mich für die vielen Nachrichten und Genesungswünsche bedanken, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Die Nachrichten geben mir Kraft, um noch stärker zurückzukommen.“