VfB Stuttgart Warum die Abwehr nicht mehr wackelt

Es war eine von nur wenigen Szenen, in denen es für den VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim doch einmal brenzlig wurde. Der ansonsten starke VfB-Verteidiger Atakan Karazor hatte sich wenige Minuten vor Schluss bei einer Rückgabe zum eigenen Torwart verschätzt. Den Fans des Fußball-Zweitligisten stockte kurz der Atem, doch der Ball rollte knapp am Pfosten vorbei ins Aus. Dass dieser kleine Nervenkitzel beim 3:0-Sieg eine Ausnahme war, lag einerseits an der Taktik des neuen VfB-Trainers Pellegrino Matarazzo. Während es unter seinem kurz vor Weihnachten beurlaubten Vorgänger Tim Walter und dessen wilder Offensivtaktik immer wieder Schwächen in der Rückwärtsbewegung und entsprechende Schreckmomente gab, setzt Matarazzo viel mehr auf Ordnung und Stabilität. Doch die neue Ruhe im VfB-Spiel hatte auch viel mit dem Auftreten der Abwehrreihe zu tun, in der besonders Kapitän Marc Oliver Kempf und Karazor überzeugten. Karazor habe extrem viel Ruhe am Ball, sagte Matarazzo am Freitag. "Er ist sehr spielintelligent und er kann gut antizipieren. Ich bin froh, dass er eine so gute Partie gespielt hat." Daher wird er aller Voraussicht nach auch am Samstag beim FC St. Pauli (13 Uhr/ZVW-Liveticker) in der Startelf stehen, wenn Matarazzo in seinem zweiten Zweitligaspiel mit den Stuttgartern den ersten Auswärtssieg holen will.

Dass Karazor überhaupt als Innenverteidiger aufgelaufen war und Kempf auf die linke Außenbahn auswich, kam überraschend. Eigentlich ist Karazor ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler. "Sein Vorteil ist, dass er auf beiden Positionen spielen kann", sagte sein Coach. Doch weil die Personallage in der Abwehr wegen der Ausfälle von Holger Badstuber und Marcin Kaminski dünn und in Hamburg auch der Einsatz von Nathaniel Phillips (Oberschenkelprellung) sehr fraglich ist , gibt Karazor wohl weiter den Abwehrspieler. "Das sind schon ähnliche Anforderungsprofile", sagte Sportdirektor Sven Mislintat.