VfB Stuttgart Warum die Auswärtsschwäche zum Problem wird

Mario Gomez lobt "richtig geile Mentalität"

Seit dem 1:0 bei Spitzenreiter Arminia Bielefeld am 27. September 2019 (!) blieb der VfB auswärts in sechs Spielen ohne Sieg - und verpasste in Hamburg die Chance, bis auf einen Punkt an die Arminia heranzurücken. Holt der Hamburger SV am Montag in Bochum einen Punkt, fällt der VfB von Rang zwei wieder zurück auf den Relegationsplatz. Da tröstet es die Fans kaum, dass auch der HSV und Bielefeld in St. Pauli verloren haben.