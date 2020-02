VfB Stuttgart Warum es für die Schwaben auswärts nicht läuft

Was die Mannschaft im Aufstiegsrennen benötigt

„Ich habe das nicht thematisiert, und ich werde das auch nicht thematisieren vor der Mannschaft“, so Matarazzo. „Denn das ist ein Thema, das uns in der aktuellen Situation nicht betrifft.“ Es könnte aber auch für Matarazzo zum Thema werden, sollte in Bochum wieder kein Sieg gelingen. Zumal der Hamburger SV und Bielefeld auf den direkten Aufstiegsrängen bislang im neuen Jahr äußerst konstant auftreten. Jeder weitere Punktverlust könnte für den VfB in der Endabrechnung teuer werden. „Wir brauchen Stabilität, wir brauchen Stehvermögen, um die Spiele zu gewinnen“, fordert Matarazzo.

Das gilt gerade für den Montagabend in Bochum, wo den VfB ein enges Stadion und ein schwer ausrechenbarer Gegner erwartet. Wie die Stuttgarter hat auch der VfL zuhause bereits 24 Treffer erzielt. Zudem meint Mittelfeldspieler Didavi, dass auswärts immer eine Art „Pokalcharakter“ herrsche - also ein Spiel Klein gegen Groß. Außerdem seien die Plätze „oft schlechter. Wir schaffen es nicht, so dominant aufzutreten wie daheim.“ Die Stuttgarter Arena sei dagegen das „Wohnzimmer“ der Mannschaft. „Irgendwann nehmen wir hier den Gegner auseinander.“

Wollen die Stuttgarter Profis Ende Mai gemeinsam mit den Fans auf dem Wasen eine große Aufstiegssause feiern, sollten die Gegner künftig auch in der Fremde auseinandergenommen werden.