VfB Stuttgart Warum Philipp Klement noch nicht gezündet hat

„Oft wird die Leistung zu sehr auf Tore reduziert“

„Ich kam in ein neues Umfeld und eine neuformierte Mannschaft ohne gefestigte Strukturen“, sagte Klement in einem am Donnerstag veröffentlichten kicker-Interview. Viele Fans sahen in dem ehemaligen U-20-Nationalspieler ein direkte Verstärkung. Einen Profi, der die Liga kennt und keine Eingewöhnungszeit benötigt. Doch diese Hoffnungen der Anhängerschaft wurden nicht erfüllt. Auf zwölf Pflichtspieleinsätze (zwei Vorlagen) kommt der offensive Mittelfeldmann bislang. „Ich war nicht zufrieden und kann mehr. Das will ich zeigen“, so Klement, der aber auch anmerkt: „Oft wird die Leistung zu sehr auf Tore reduziert. Trifft man, ist alles gut, macht man ein ordentliches Spiel, vergibt aber zwei Chancen, ist alles schlecht.“

In jedem Fall will Klement jetzt gemeinsam mit seinen Kollegen endlich durchstarten. Der Wiederaufstieg ist das selbstgesteckte Ziel, die Ausgangsposition vor dem Pflichtspielstart gegen Heidenheim am 29. Januar – Tabellenplatz drei bei drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Arminia Bielefeld – sei gut. Dennoch habe das Team „noch viel Luft nach oben“. Den Schlüssel zum Erfolg sieht er in der Konstanz. Diese – mit Blick auf Leistung und Ergebnisse – soll der neue Trainer Pellegrino Matarazzo den VfB-Profis einimpfen.