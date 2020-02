VfB Stuttgart Warum sich Egloff und Co. noch gedulden müssen

Im Zweifel würde Matarazzo beim VfB immer den Erfolg wählen und die Entwicklung junger Spieler hinten anstellen. „Wenn das Spannungsfeld auftaucht werden die Entscheidungen getroffen für den Sieg“, betonte der neue Trainer des Aufstiegskandidaten am Freitag, einen Tag vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (Samstag, 13 Uhr/ZVW-Liveticker). „Aber ich glaube, es ist tatsächlich möglich, das parallel zu machen. Das ist mein Ziel.“

Ein Blick in die fußballerische Zukunft der Schwaben