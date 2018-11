VfB Stuttgart Weinzierl: Erfolgsdruck ist bei Traditionsclubs größer

Weinzierl arbeitet seit Anfang Oktober für den VfB Stuttgart und will den Tabellenletzten in der Liga halten. "Wenn man einen Tabellen-18. übernimmt, braucht man nicht an die langfristige Zukunft zu denken, sondern nur an das Kurzfristige", sagte er Ex-Trainer des FC Augsburg und des FC Schalke 04. "Mein ganzer Fokus ist bisher auf den Klassenverbleib ausgerichtet. Ich denke nicht daran, was in zwei, drei Jahren sein kann."