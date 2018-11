VfB Stuttgart Weinzierl holt Dajaku und Aidonis zu den Profis

Spielpraxis sollen sie weiter in der U-19-Mannschaft sammeln, sofern sie nicht bei den Profis gebraucht werden. Leon Dajaku wurde in Waiblingen geboren und spielt seit 2017 für den VfB Stuttgart. Bevor er ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB kam, spielte er für den FSV Waiblingen und die Spvgg Rommelshausen. Der 1,80 Meter große Stürmer kam in der aktuellen Saison in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest zehn Mal zum Einsatz, erzielte dabei vier Tore und legte einen Treffer vor.

Antonios Aidonis stammt aus Neustadt an der Weinstraße und wurde in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildet. Anfang Juli 2018 wechselte der robuste Abwehrspieler dann in die U 19 der Schwaben. Beim 2:0-Erfolg des VfB am vergangenen Samstag in Nürnberg feierte der Deutsch-Grieche als zweitjüngster Profi in der VfB-Geschichte sein Bundesliga-Debüt.

Beide sind in dieser Woche mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft in einem Trainingslager in Zypern und werden Anfang nächster Woche zurück in Stuttgart erwartet. Dann beginnen die Vorbereitungen für das nächste Bundesliga-Spiel der Stuttgarter gegen Bayer Leverkusen am Freitag, den 23. November (20.30 Uhr).