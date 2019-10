VfB Stuttgart Welche Aufgaben hat Hitzlsperger als neuer Vorstandsvorsitzender?

Stuttgart.

In kurzer Zeit ist Thomas Hitzlsperger beim VfB Stuttgart ein steiler Aufsteiger gelungen. Eine Woche nach seiner Beförderung rückt der frühere Fußball-Nationalspieler am Dienstag nun offiziell zum Vorstandsvorsitzenden auf. Der 37-Jährige fühlt sich bereit für die Verantwortung für Sport, Strategie und Kommunikation, auch ohne Erfahrungen in der Wirtschaft. Was kommt nun auf ihn zu?