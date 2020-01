VfB Stuttgart Welche Stellschrauben Matarazzo gedreht hat

Sieben personelle Veränderungen nahm der Italoamerikaner im Vergleich zum letzten Spiel unter Tim Walter (2:2 in Hannover) vor. Aufs Feld schickte er seine Mannschaft in einer 4-1-3-2-Grundordnung mit Atakan Karazor in der Innenverteidigung und Kapitän Marc Oliver Kempf als linkem Außenverteidiger. „Wir stehen defensiv sehr gut. Auch weil der Trainer uns super vorbereitet hat und die Abläufe klar sind“, sagte Rechtsverteidiger Stenzel.

„Wir sind weiter als gedacht“

Auch in der Offensive waren klare Abläufe erkennbar. Vor allem Spielmacher Daniel Didavi und der rastlose Nicolas Gonzalez sorgten für Wirbel. „Wir haben konzentriert auf die Pressing-Auslöser gewartet“, befand Sven Mislintat und auch der neue Übungsleiter am Cannstatter Wasen war mit dem Spiel seiner Truppe zufrieden: „Wir sind weiter als gedacht. Es war schon viel Gutes zu sehen.“ Seine Premiere vor 52.585 Zuschauern konnte der 42-jährige Fußballlehrer voll und ganz genießen: „Persönlich war es ein schönes Erlebnis. Emotional und intensiv.“