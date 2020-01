VfB Stuttgart Wie der VfB das Thema Nachhaltigkeit angehen will

Ökologie, Ökonomie und soziale Verantwortung

In Deutschland gehen ein paar Vereine bereits mit gutem Beispiel voran. So wurde im September 2019 auf Initiative der Bundesligisten TSG Hoffenheim und Werder Bremen sowie des Zweitligisten VfL Osnabrück das Bündnis „Sports for Future“ auf die Beine gestellt, um sich aktiv in die Klimadebatte einzubringen. Der VfB Stuttgart bemüht sich nun in einem ersten Schritt um ein Dekra-Zertifikat, das 2016 als erstem Verein in Deutschland dem VfL Wolfsburg verliehen wurde. Ebenfalls Teil des Pilotprojekts sind der SV Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen, der FC St. Pauli und der SC Paderborn.

Das Label „Sustainclub“ ist das erste seiner Art für Nachhaltigkeit im Profisport. Der Kriterienkatalog wurde von der Beratungsagentur „Sustainable Sports“ aus der Schweiz gemeinsam mit den Prüf-Experten der Dekra entwickelt und umfasst rund 180 Bewertungsfelder. „Unter die Lupe genommen wird die Nachhaltigkeit dabei aber nicht nur in Sachen Ökologie, sondern auch in Bezug auf die Ökonomie und die soziale Verantwortung“, so Fabian Putzing, der Geschäftsführer von „Sustainable Sports“. Verliehen werden die Zertifikate in Bronze, Silber und Gold. Dem VfL Wolfsburg wurde mit 274 von 344 möglichen Punkten das Label in Gold verliehen. Der VfB erhält sein Ergebnis voraussichtlich Ende März/Anfang April.

Thomas Hitzlsperger ist in jedem Fall gespannt und verspricht: „Auch ich werde meinen Beitrag leisten.“ Wie der zum Beispiel aussehen könnte, zeigte der CEO der Schwaben bereits auf Twitter: