VfB Stuttgart Wie die Mercedes-Benz-Arena zur Festung wird

Schwere Beine nach zwei englischen Wochen

Bei all der Freude über den nächsten Heimerfolg wissen die VfB-Verantwortlichen auch, dass gegen Aue noch Luft nach oben war. Torhüter Gregor Kobel, der erneut ohne Gegentor blieb, empfand die Leistung gegen Heidenheim „besser als heute“ – Karazor wiederum wollte die positiven Aspekte hervorheben: „Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir auch solche Spiele gewinnen können.“ Alle Beteiligten sprachen im Anschluss an die Partie von „schweren Beinen“ nach zwei englischen Wochen. Nach vier Spielen in elf Tagen und einer Punktausbeute, „die ich so unterschrieben hätte“, zieht Sportdirektor Mislintat ein versöhnliches Fazit: „Diese intensive Phase so abzuschließen ist schön.“

Verdacht auf Adduktorenverletzung bei Nicólas González

Stürmer Nicólas González fehlt dem VfB Stuttgart womöglich nicht nur beim nächsten Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum. Der Argentinier ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt, wurde beim 3:0 gegen Erzgebirge Aue am Samstag aber schon in der ersten Halbzeit verletzt ausgwechselt. Bei ihm bestehe der Verdacht auf einen Faserriss in den Adduktoren, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo nach Schlusspfiff. (dpa)