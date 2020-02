VfB Stuttgart Wie Ex-Kapitän Christian Gentner seine Zukunft plant

Berlin.

Christian Gentner, der ehemalige Kapitän des VfB Stuttgart, denkt vor seinem 400. Spiel in der Bundesliga noch nicht ans nächste Jubiläum. "500 Spiele sind nicht planbar und das ist auch keine Zielsetzung. Im Fußball solltest du nicht langfristig planen", sagte Gentner vor seiner 400. Begegnung in Deutschlands höchster Liga. Die 400 sei "im Moment nicht so sehr im Kopf. Da denkt man eher nach der Karriere noch einmal dran", sagte Gentner am Donnerstag in Köpenick.