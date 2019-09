VfB Stuttgart Buchwald will Präsident des VfB Stuttgart werden

Stuttgart.

Der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald will laut einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" Präsident des VfB Stuttgart werden. Der 58-Jährige plane demnach eine Bewerbung für das Amt bei dem Fußball-Zweitligisten, schreibt die Zeitung in ihrer Freitags-Ausgabe. Buchwald war am Donnerstag zunächst nicht für eine Reaktion zu dem Bericht zu erreichen. Der ehemalige Kapitän des VfB Stuttgart und deutsche Meister von 1992 war bis zum Februar Aufsichtsrat bei den Schwaben, dann aber nach einem Streit mit seinem Kollegen Wilfried Porth zurückgetreten.