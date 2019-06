VfB Stuttgart Wird Marvin Schwäbe die neue Nummer eins?

Wie die Bild-Zeitung am Freitag berichtet, soll die Verpflichtung von Marvin Schwäbe von Brondby IF kurz bevorstehen. Demnach gehe es lediglich noch um die Höhe der Ablöse. Spieler und Club seien sich schon einig. Auch der kicker berichtetet vom VfB-Interesse am U-21-Europameister von 2017. Laut der Bild fordert Brondby 2,5 Millionen Euro Ablöse. Der Vertrag des Torwarts läuft noch bis zum 30. Juni 2021.

Schwäbe stammt aus dem südhessischen Dieburg und wurde in der Jugend von Eintracht Frankfurt ausgebildet. Nach Stationen in Hoffenheim, Osnabrück und Dresden wechselte der 1,88 Meter große Keeper im Sommer 2018 nach Dänemark zu Brondby. Sein damaliger Trainer war der Ex-VfB-Coach Alexander Zorniger. Der lobte seinen ehemaligen Schützling jetzt via Bild als lernwilligen und ruhigen Torwart: „Im Spielaufbau hat Marvin Qualität. Er hat viel Ruhe am Ball, bringt ihn dahin, wo er ihn in der eigenen Hälfte hinhaben möchte.“

Damit passt der ehemalige U-21-Nationalkeeper augenscheinlich sehr gut ins vom neuen VfB-Trainer Tim Walter entworfene. Anforderungsprofil. „Der Torwart hat eine tragende Position in meinem Aufbauspiel“, sagt Walter, „er soll mutig sein, teilweise verrückt. Er darf keine Angst haben, Fehler zu machen.“