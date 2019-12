VfB Stuttgart Wissenswertes zum Heimspiel gegen Nürnberg

Besonderes: Eine emotionale Rückkehr wird es für Nürnbergs Trainer Jens Keller. In Stuttgart war der 49-Jährige Trainer und Spieler. Nun soll ihm in seiner alten Heimat der erste Sieg als Coach des FCN gelingen.

Schiedsrichter: Robert Schröder wird das letzte VfB-Heimspiel des Jahres leiten. An den Seitenlinien assistieren ihm Holger Henschel und Daniel Riehl. Vierter Offizieller ist Mitja Stegemann. Als Video-Assistenten sind Christof Günsch und Markus Wollenweber im Einsatz.

Tickets: Es sind bereits mehr als 46.500 Tickets verkauft. Somit stehen noch in fast allen Kategorien Karten zur Verfügung. Das VfB-Fan-Center öffnet um 9 Uhr, die Tageskassen rund um die Mercedes-Benz Arena öffnen um 19 Uhr. Diese befinden sich an den Kassenanlagen 1, 2 und 4. Die Gästekasse befindet sich an Kassenanlage 5.

Bilanz aus VfB-Sicht: 76 Spiele, 37 Siege, 17 Unentschieden, 22 Niederlagen, 129:81 Tore