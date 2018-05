VfB Stuttgart WM-Teilnahme großes Ziel für Gomez: "Auch drei Minuten okay"

Der Angreifer erklärte mit Blick auf die verpasste WM-Teilnahme 2014, er habe erst damals begriffen, was es heiße, Nationalspieler zu sein. "Ich will nicht Weltmeister werden, damit ich in ein paar Jahren meinen Espresso im Café umsonst bekomme. Ich will Teil dieser Mannschaft sein. Ich will die Momente in der Kabine erleben", sagte Gomez, dessen größter Konkurrent für den WM-Platz als robuster, kopfballstarker Mittelstürmer Sandro Wagner vom FC Bayern ist.

Die frühzeitige Rettung mit seinem Heimatclub VfB Stuttgart, zu dem er im Winter vom immer noch stark gefährdeten VfL Wolfsburg zurückgekehrt war, verglich Gomez mit einer Meisterschaft für Bayern München oder einem Champions-League-Halbfinale für Borussia Dortmund. "Ich dachte, wir stecken bis zum letzten Spieltag unten drin. Der Relegationsplatz wäre für mich schon in meinen Überlegungen anfangs okay gewesen", sagte Gomez. "Dass wir es jetzt eigentlich schon sechs Spieltage vor Schluss geschafft hatten, ist gigantisch."