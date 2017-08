VfB Stuttgart Wolf erwartet eine intensive Heimpremiere

"Wir wollen nach vorne gehen"

"Mainz lebt vom Gegenpressing. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir sehr viel mehr Intensität aushalten müssen am Samstag", sagte der 36 Jahre alte Fußball-Coach am Donnerstag in Stuttgart. "Wir werden auf keinen Fall ein passives Spiel oder ein destruktives Spiel machen. Wir wollen nach vorne gehen", kündigte Wolf an.

Innenverteidiger Timo Baumgartl steht nach überstandener Gehirnerschütterung wieder zur Verfügung. Auch Marcin Kaminski hat seine Beschwerden am Sprunggelenk auskuriert.

Neuzugang Ascacibar am Samstag nur auf der Tribüne

Den beiden Neuzugängen Dennis Aogo und Holger Badstuber stellte Wolf längere Einsätze in Aussicht und schloss auch einen Startelfeinsatz nicht mehr kategorisch aus. Fehlen werden dem VfB neben den noch länger verletzten Carlos Mané und Emiliano Insua auch Daniel Ginczek und Anto Grgic.

Der am Dienstag verpflichtete Argentinier Santiago Ascacíbar ist für das Duell mit den Mainzern ebenfalls noch keine Option. Er musste für seine Arbeitserlaubnis noch einmal zurück in die Heimat fliegen und soll am Samstag nur auf der Tribüne sitzen.

Matchfacts:

Im Vorverkauf wurden bis Donnerstag 51.300 Tickets abgesetzt. 800 Karten entfallen an die Gästefans aus Mainz

In der heimischen Mercedes-Benz Arena hat der VfB zuletzt sechs von zehn Heimspielen gegen die Mainzer für sich entscheiden können

FSV-Mittelfeldspieler Alexandru Maxim keht am Samstag an seine alte Wirkungsstätte zurück: Von Januar 2013 bis Juni 2017 trug der Rumäne das Trikot mit dem roten Brustring.

