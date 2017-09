VfB Stuttgart Wolf lobt Kaminski: "Er ist in der Bundesliga angekommen"

Stuttgart.

Innenverteidiger Marcin Kaminski stand bislang in allen sechs Bundesliga-Spielen von Beginn an auf dem Platz und auch im Pokalspiel in Cottbus schenkte ihm Trainer Hannes Wolf über 120 Minuten sein Vertrauen. Der 25-jährige Pole hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil in der Hintermannschaft der Schwaben entwickelt.